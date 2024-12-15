روبي تتغزل بـ ناصيف زيتون أمام الجميع في الرياض: قمر
تصدر حفل ساوندستورم في الرياض بأجواء حماسية الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اجتمع أربعة من أبرز نجوم العالم العربي على نفس المسارح في ليلةٍ مليئة بالإبداع والطاقة. حضرت داليا مبارك، ناصيف زيتون، روبي، وأحمد سعد ليقدّموا عروضًا فنية تُعد من بين الأبرز في فعاليات المهرجان لهذا العام.
وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو من كواليس الحفل الي وثق لحظة اندفاع الفنان السوري ناصيف زيتون نحو الفنانة المصرية روبي ليلقي عليها التحية "بدي سلم لأنه بحبها"، وهي تتغزل به أمام الجميع وتقول له: "قمر قمر".
وتفاعل الجمهور مع المقطع فور انتشاره عبر السوشيال ميديا.
وبدوره أشعل ناصيف زيتون الحفل في الرياض بأدائه المميز وحضوره الطاغي ، وقدم أغانيه الشهيرة مثل “مش عم تزبط معي” و“كل العيون”، وتفاعل الجمهور معه بشكلٍ مذهل، حيث كان الجميع يردد كلمات أغانيه عن ظهر قلب.