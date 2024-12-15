روبي تتغزل بـ ناصيف زيتون أمام الجميع في الرياض: قمر

تصدر حفل ساوندستورم في الرياض بأجواء حماسية الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اجتمع أربعة من أبرز نجوم العالم العربي على نفس المسارح في ليلةٍ مليئة بالإبداع والطاقة. حضرت داليا مبارك، ناصيف زيتون، روبي، وأحمد سعد ليقدّموا عروضًا فنية تُعد من بين الأبرز في فعاليات المهرجان لهذا العام.