سيف الدين سبيعي برسالة عالية السقف الى بشار الأسد: انت اقذر شخص عرفه التاريخ!

نشر الممثل السوري مكسيم خليل، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر منصة "اكس"، صورة تظهر علم سورية الجديدة، او ما كان يعرف بعلم الثورة السورية سابقا، حيث وجه من خلاله نداء الى الشعب السوري لان يتحد ويبقى الى جانب اهله في كل المدن والمناطق السورية.

