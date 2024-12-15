سيف الدين سبيعي برسالة عالية السقف الى بشار الأسد: انت اقذر شخص عرفه التاريخ!

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A post shared by Seif Elsbei سيف السبيعي (@seif_elsbei)
A post shared by Seif Elsbei سيف السبيعي (@seif_elsbei)
نشر الممثل السوري مكسيم خليل، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر منصة "اكس"، صورة تظهر علم سورية الجديدة، او ما كان يعرف بعلم الثورة السورية سابقا، حيث وجه من خلاله نداء الى الشعب السوري لان يتحد ويبقى الى جانب اهله في كل المدن والمناطق السورية.
عبرت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن استيائها من الظلم الذي يتعرض له البعض نتيجة حقد الآخرين، ووجهت لهؤلاء رسالة شديدة اللهجة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
أكد الفنان والمنتج السوري جهاد عبدو، أنه سيعود من الولايات المتحدة الأميركية إلى دمشق، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، معبرا بالمقابل عن سعادته العامة لهذا الإنجاز الذي حققه الشعب السوري بالتخلص من الظلم، آملا بحياة مليئة بالحرية والنجاحات.