انس نصري يعلن ترشحه للرئاسة السورية وما قاله غير متوقع

اثار المنتج انس نصري شقيق الفنانة السورية اصالة نصري حالة من الجدل بعد ان اعلن ترشحه للرئاسة السورية بعد سقوط نظام بشار الاسد.





وفي التفاصيل كتب أنس عبر حسابه على "إنستغرام" بطريقة فكاهية، قائلاً: "بناءً على طلب الجماهير العريضة (أمي ومرتي)، الله يخليلي ياهم، قالولي لازم اعمل شي. وبعد تفكير عميق دام (3 دقايق)، قررت أخد الخطوة المنتظرة".



وأضاف: "مرشحكم القادم لرئاسة الجمهورية العربية السورية: أنا. وعدي لكم بسيط: مافي أكتر من ساعتين كهرباء باليوم، لحتى نحافظ على أصالة الظلام السوري. الأزمات؟ مش هنحلها، هنصير نغني عليها. وجبة لكل مواطن: كسرة خبز وفوقها بوسة، لأن البوس ضروري للصمود".



وتابع قائلاً: "طموحي ليس السلطة، بل أن أكون أول رئيس يرتدي البدلة السوداء بمزاج في مجلس الشعب".



واختتم: "صوتوا لي إذا أردتم مستقبلاً (مش ضروري مشرق، المهم يكون مختلف). تحيا سوريا، تحيا سوريا، تحيا سوريا".