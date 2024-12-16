حلا الترك تصدم الجميع بقرارها المفاجئ.. هل ستعتزل الغناء؟

​اثارت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك بغيابها تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد الأخيرة أنها تحاول جاهدة خلال هذه الفترة، إصلاح نفسها والتقرب من الله سبحانه وتعالى.





أثناء إجابتها عن أسئلة متابعيها عبر حسابها في منصة "إنستغرام"، أوضحت حلا الترك أن أحد الأشخاص -لم تذكر اسمه- دفعها لاتخاذ هذا الطريق في حياتها، قائلة: قاعدة أشتغل على نفسي، وأتقرب من رب العالمين، بفضل شخص هو الذي شجعني على هذا الطريق.. الحمد لله رب العالمين، كلي قناعة بالذي قاعدة أسويه.



وأجابت حلا على سؤال طرحته إحدى متابعاتها، تساءلت فيه عن الأمور التي تفعلها حينما تشعر بالتعب وفقدان الشغف، لترد عليها قائلة: صلاتي.. صلاتي ما أضيعها، وكل ما أصلي أدعي ربي إنه يسترني ويوفقني وينجحني، لأنه كل شي بفضل رب العالمين.



وأشارت حلا إلى أنها في كل مرة تصلي بها، وتتكلم فيها مع الله، تشعر أن قلبها "يولد من جديد"، قائلةً: هذا الإحساس الذي قاعدة أحسه، والحمد الله رب العالمين أنا مرتاحة.