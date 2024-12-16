نادر الأتات ومعين شريف وهاني شاكر في حفل مميز ليلة رأس السنة

وفي التفاصيل، كشف المنتج ومتعهد الحفلات اللبناني علي الأتات عن مفاجأة للجمهور اللبناني، حيث أعلن عن تنظيمه أقوى حفلات رأس السنة، والذي يجمع كل من الفنان المصري هاني شاكر والفنانين اللبنانيين نادر الأتات ومعين شريف.ومن المتوقع ان يكون هذا الحفل واحد من اقوى الحفلات واجملها على الاطلاق لاستقبال السنة الجديدة.