سيف الدين سبيعي بخطوة لافتة بعد ترشح جمال سليمان لرئاسة الجمهورية

وفي التفاصيل، قال سيف خلال تواجده ضيفاً في برنامج "خارج الصندوق" والمذاع على قناة "العربية"، أنه لم يدعم النظام السوري يوماً ولم يتفوّه في لقاء تلفزيوني بلفظ "تحية للجيش السوري" على سبيل المثال.

كما استنكر الفنان السوري لقب "الشبيح" الذي وصفه به البعض، على حد قوله، وتساءل مستغرباً "متى كنت شبيحاً ومتى تصرفت هكذا تصرف"؟

وحول خلافه مع شقيقه الراحل عامر، أكد سبيعي أنه أمر "عائلي" يرفض الخوض في الحديث عنه، قائلاً: "أخي عامر ذهب إلى دار الحق.. وهو الآن بالمكان الذي سيثاب فيه إن كان مصيباً وسينال جزاءه إن كان مخطئاً".

وتطرق سيف للحديث عن الممثل السوري جمال سليمان، وقال أنه في حال ترشح لرئاسة سوريا سيكون أول المصوتين له، وحينها سيقول جمال سليمان رئيسي.