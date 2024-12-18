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ما حقيقة اعتزال حلا الترك الفن وارتدائها الحجاب ؟
ما حقيقة اعتزال حلا الترك الفن وارتدائها الحجاب ؟
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ما حقيقة اعتزال حلا الترك الفن وارتدائها الحجاب ؟

فن

2024-12-18 | 06:53
ما حقيقة اعتزال حلا الترك الفن وارتدائها الحجاب ؟
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Aljadeed
ما حقيقة اعتزال حلا الترك الفن وارتدائها الحجاب ؟

أكدت مصادر لموقع "فوشيا" عدم صحة الأخبار المتداولة حول اعتزال الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك وارتدائها الحجاب وابتعادها عن الساحة الفنية، مشيرة إلى أن ما يُتداول مجرد شائعات لا تمتّ للحقيقة بصلة.

وفي التفاصيل، أفادت المصادر بأن حلا الترك تتواجد حالياً في قطر لاستكمال تصوير مشاهدها في فيلم "ساري وأميرة"، إذ تؤدي دور البطولة إلى جانب نخبة من الفنانين، بينهم: ألكسندر علوم، أضوى فهد، سعد النعيمي، وفايز قزق، وأكدت أن هذه الأعمال دليل على نشاطها الفني المستمر.

وحول الفيديو الذي ظهرت فيه الترك وهي تتحدث عن رغبتها في ارتداء الحجاب والتقرب إلى الله، أوضحت المصادر أنه مجتزأ من حديث عفوي مع متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ابتعدت عنها مؤقتاً بسبب انشغالها بتصوير فيلمها الجديد.

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