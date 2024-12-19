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اعتزال عادل إمام يتصدر من جديد وابنه يكشف المستور
اعتزال عادل إمام يتصدر من جديد وابنه يكشف المستور
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اعتزال عادل إمام يتصدر من جديد وابنه يكشف المستور

فن

2024-12-19 | 05:16
اعتزال عادل إمام يتصدر من جديد وابنه يكشف المستور
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Aljadeed
اعتزال عادل إمام يتصدر من جديد وابنه يكشف المستور

تصدر اسم الفنان المصري عادل امام محركات البحث والتريند بعد نفى ابنه المخرج رامي امام أن يكون غياب والده عن الساحة نتيجة تقدمه في العمر، أو إصابته بأمراض الشيخوخة كما ترددت الأقاويل، معتبرا أن مثل هذه الأقاويل تندرج تحت بند الشائعات التي أصبحت العائلة معتادة عليها.

وعند سؤاله عن إمكانية عودة والده للظهور على الشاشة، لم يخف رامي حماسته واكد أنه إذا عرض عليه دور جديد، فسيكون ذلك ممتعًا، لكن في الوقت نفسه، اكد رمي أن والدهم قد حقق الكثير في مشواره الفني.
 

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