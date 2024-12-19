اعتزال عادل إمام يتصدر من جديد وابنه يكشف المستور
تصدر اسم الفنان المصري عادل امام محركات البحث والتريند بعد نفى ابنه المخرج رامي امام أن يكون غياب والده عن الساحة نتيجة تقدمه في العمر، أو إصابته بأمراض الشيخوخة كما ترددت الأقاويل، معتبرا أن مثل هذه الأقاويل تندرج تحت بند الشائعات التي أصبحت العائلة معتادة عليها.
وعند سؤاله عن إمكانية عودة والده للظهور على الشاشة، لم يخف رامي حماسته واكد أنه إذا عرض عليه دور جديد، فسيكون ذلك ممتعًا، لكن في الوقت نفسه، اكد رمي أن والدهم قد حقق الكثير في مشواره الفني.