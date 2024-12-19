أسرة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي توجه رسالة مؤثرة.. هذا مضمونها

وفي التفاصيل، قالت العائلة عبر حسابها على "اكس" : "القبطان كان دائماً عندما يجد منكم الدعم والمحبة، يقول يعجز الكلام عن الشكر على المحبة والدعم. وهو الآن، كما كان يكتب دائماً، يريد أن يشكركم على الكم الهائل من الحب والدعوات".

واختتمت عائلة الحلفاوي: "نحن أسرته، عاجزون عن التعبير عن الشكر".