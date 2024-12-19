روان بن حسين تغضب الجمهور في احدث ظهور لها وما فعلته لا يصدق

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A post shared by رقيـه الجميـله 🤍 (@rq_be4_and_after_)
A post shared by رقيـه الجميـله 🤍 (@rq_be4_and_after_)
تصدر اسم الفنان السوري عباس النوري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور له بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد. وفي التفاصيل، قال عباس النوري في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية": إن ما جرى في سوريا هو انفراجة على مستوى التاريخ يجب أن تكرس وتدعم ويجب أن نتعاون في سبيل الوصول للسكة الصحيحة ولمستقبل سوريا الجديدة".
لا يزال خبر عودة الفنان السوري مكسيم خليل الى بلده سوريا بعد أيام من سقوط النظام السوري ورحيل بشار الأسد، يتصدر الترند على مواقع التواصل بعد تلقّيه عدد كبير من المباركات والتهاني من جمهوره السوري والعربي.
تصدر اسم اليوتيوبر وصانع المحتوى العالمي الشهير "مستر بيست" الترند وحديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي في العالم العربي وذلك بعد الإعلان عن استئجاره الأهرامات في مصر لمدة 100 ساعة.