ممثل سوري يهاجم التظاهرات بعد سقوط الاسد وينفعل: انتظروا ليبرد الجرح!

وفي التفاصيل، اطل الناطور في مقطع فيديو على حسابه عبر انستغرام، حيث اعتبر أن ما يحدث في سوريا اليوم مؤشر إيجابي، وهو حق مشروع يعطي إشارات إيجابية للخارج والداخل، أنه أصبحت هناك حرية للتظاهر والتعبير عن النفس، الا انه توجه للمحتجين بالقول إنهم استعجلوا في قرارهم للخروج إلى الشارع للاحتجاج، بينما الوضع لم يستقر بعد، والعديد من العائلات لم تعثر بعد على أبنائها المفقودين في السجون، حيث قال: "صبرتوا 55 سنة والآن لستم قادرين على الصبر 55 يوما؟ انتظروا حتى يبرد الجرح وتستقر البلاد قليلا ويتم تأمين الأشياء الأساسية".