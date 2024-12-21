ممثل سوري يهاجم التظاهرات بعد سقوط الاسد وينفعل: انتظروا ليبرد الجرح!

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A post shared by مازن الناطور (@mazen_alnatour)
A post shared by مازن الناطور (@mazen_alnatour)
تصدر اسم مشهورة السوشيال ميديا انجي خوري الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خلعها الحجاب بعد أن كانت أعلنت عن توبتها وارتدائها الحجاب.
عبرت الممثلة السورية نور علي، عن سعادتها بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا وعودة الحرية الى الشعب، بعد سنوات طويلة من القمع والظلم.
تصدر اسم الفنان التونسي صابر الرباعي الترند عبر موالع التواصل الاجتماعي بعد تداول أخبار حول طلاقه من زوجته الثانية اخلاص جنيفان، وذلك بعد زواج دام 10 سنوات، أنجبا خلاله ثلاثة أطفال.