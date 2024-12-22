وسام حنا يتحدث عن الجرائم في السجون السورية وما قاله مؤثر

تصدر اسم الممثل اللبناني وسام حنا، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كلمته المدوية التي القاها عقب تسلمه جائزته في حفل الموريكس دور الذي أقيم مساء امس في كازينو لبنان.

