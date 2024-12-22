وسام حنا يتحدث عن الجرائم في السجون السورية وما قاله مؤثر

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تعرضت الممثلة اللبنانية كارلا بطرس، لعملية سرقة خلال تواجدها في احدى شوارع بيروت، حيث خرجت في مقطع فيديو وظهرت منهارة وفقدت اعصابها، اذ شرحت ما حصل معها.
تعرضت الفنانة مايا دياب، لموقف محرج أثناء حضورها حفل «موريكس دور»، المُقام الآن في كازينو لبنان بعد تأجيل شهرين بسبب الحرب.
خطفت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك الشهيرة بدور علياء كرم في مسلسل ” كريستال” ، الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة غريبة في حفل توزيع جوائز موريكس دور لعام 2024 الذي أقيم في كازينو لبنان، إذ اعتمدت إطلالة أخفت ملامح وجهها.