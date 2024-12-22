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وسام حنا يتحدث عن الجرائم في السجون السورية وما قاله مؤثر
وسام حنا يتحدث عن الجرائم في السجون السورية وما قاله مؤثر
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وسام حنا يتحدث عن الجرائم في السجون السورية وما قاله مؤثر

فن

2024-12-22 | 09:01
وسام حنا يتحدث عن الجرائم في السجون السورية وما قاله مؤثر
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Aljadeed
وسام حنا يتحدث عن الجرائم في السجون السورية وما قاله مؤثر

تصدر اسم الممثل اللبناني وسام حنا، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كلمته المدوية التي القاها عقب تسلمه جائزته في حفل الموريكس دور الذي أقيم مساء امس في كازينو لبنان.

وفي التفاصيل، صعد وسام حنا الى المسرح وتسلم الجائزة، والقى من بعدها كلمة قال فيها: "بيحضر لذهني كلام ربنا لما يقول: اذكر يا انسان انك من التراب والى التراب تعود.. بس انا صرلي فترة أسبوعين تلاتة بسأل حالي وبسأل ربنا هيدا السؤال: شو بيصير بالناس يلي ما لحقوا يصيروا تراب؟ شو بيصير بيلي تقطعوا شقف؟ شو بيصير بيلي انطحنوا بمكابس ورق وانشووا بالنار؟ شو بيصير بكل يلي ماتوا بالمعتقلات وبالسجونه السورية؟ لبنانية وغير لبنانية".
وتابع وسام حنا كلامه بالقول: "منذكر اليوم كل المحررين من المعتقلات والسجون السورية كل يلي خلقوا عن جديد، ومنذكر كمان الاف المعتقلين والمغيبين اللي لهلق ما منعرف وينن".

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