مايا دياب في موقف محرج بعدما تمزق فستانها على السجادة الحمراء في الموريكس دور

تعرضت الفنانة مايا دياب، لموقف محرج أثناء حضورها حفل «موريكس دور»، المُقام الآن في كازينو لبنان بعد تأجيل شهرين بسبب الحرب.

وفي التفاصيل، فقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف للفنانة اللبنانية مايا دياب ظهرت فيها خلال الحفل وهي متوجهة إلى الصالة حيث قام أحد الأشخاص عن طريق الخطأ بالدوس على فستانها ما أدى إلى تمزقه.

وقد جاءت ردة فعل مايا على الحادثة طريفة للغاية، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير معبرين عن إعجابهم بخفة دم فنانتهم المفصلة.

كما واجهت مايا دياب، صعوبة في السير والصعود على السلم بسبب ضيق فستانها، إذ صعدت على السلم بعد مساعدة منظمو الحفل.