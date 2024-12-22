مايا دياب في موقف محرج بعدما تمزق فستانها على السجادة الحمراء في الموريكس دور

@diabers_team ردة فعل مايا دياب بعد أن تمزق فستانها لحظة وصولها السجادة الحمراء في الموريكس دور #مايا_دياب #MayaDiab #Diabers #DiabersTeam #fyp #foryou #اكسبلور ♬ original sound - Diabers_team
أثارت خبيرة علم الفلك والأبراج الشهيرة عبير فؤاد جدلاً كبيراً في الأوساط الفنية وبين الجمهور بتنبؤاتها في عام 2025 لثلاث من أشهر زيجات الفنانين في الوقت الحالي وهم: منى زكي وأحمد حلمي، مي عمر ومحمد سامي، دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان.
تصدر اسم الممثل اللبناني وسام حنا، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كلمته المدوية التي القاها عقب تسلمه جائزته في حفل الموريكس دور الذي أقيم مساء امس في كازينو لبنان.
تعرضت الممثلة اللبنانية كارلا بطرس، لعملية سرقة خلال تواجدها في احدى شوارع بيروت، حيث خرجت في مقطع فيديو وظهرت منهارة وفقدت اعصابها، اذ شرحت ما حصل معها.