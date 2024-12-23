نجوى كرم تكشف تفاصيل جديدة عن علاقتها بزوجها عمر الدهماني

وأكدت في لقاء مع برنامج ET بالعربي أن "اهتمام الجمهور ومراقبهم لها ولحركاتها ينبع عن حبهم الكبير لها"، مؤكدة أنها لا تتواصل مع جمهورها فقط بل مع زوجها أيضاً.وأشارت إلى أنها تتواصل مع زوجها قبل صعودها على المسرح وقالت: "بسأله دائماً عن رأيه بإطلالاتي لأن بهمني رأيه لأنه ما بجاملني أبداً وبقول شو لازم نسق وكيف لازم تكون الاطلالة ولما بكون كل شي خلو بقلي ولا غلطة".وتابعت بعفوية: "بحل لما يقلي ولا غلطة، وبس يعلق على بعض الأمور ويعطيني ملاحظات باخدها بعين الاعتبار لان كثير بهمني رأيه".