نجوى كرم تكشف تفاصيل جديدة عن علاقتها بزوجها عمر الدهماني

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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر تدهور الحالة الصحية للسيناريست المصري بشير الديك، مما أثار حالة كبيرة من الحزن بين الجمهور والفنانين.
يطل الإعلامي اللبناني نيشان بحلقة جديدة من برنامج "أنا مين" عبر شاشة الجديد، ضمن سلسلة اجتماعية استقصائية ذات طابع انساني، تنقل قصص إنسانية ناتجة عن قضايا اجتماعية في إطار درامي مؤثر، ليفتح هذه المرة قصة سارة الدسوقي، السيدة المصرية ابنة الـ28 عاما التي تبحث عن والدتها المفقودة منذ 23 سنة في لبنان شيرين يونس.
تشهد شاشة الجديد لهذا العام حلقة استثنائية يوم غد الثلاثاء، الساعة العاشرة مساءً، بعنوان "دقي يا جراس"، لعيش أجواء ميلادية مميزة وحافلة بالحوارات والتحديات المرحة والغنائية، بحضور نخبة من نجوم الغناء والتمثيل.