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بيان صادر عن مكتب راغب علامة بعد الفيديو المثير للجدل عن السيد
بيان صادر عن مكتب راغب علامة بعد الفيديو المثير للجدل عن السيد
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بيان صادر عن مكتب راغب علامة بعد الفيديو المثير للجدل عن السيد

فن

2024-12-23 | 13:28
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بيان صادر عن مكتب راغب علامة بعد الفيديو المثير للجدل عن السيد
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Aljadeed
بيان صادر عن مكتب راغب علامة بعد الفيديو المثير للجدل عن السيد

اصدر مكتب الفنان راغب علامة، بياناً توضيحيا بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مكالمة هاتفية زُعم انه اجراها مع الفنان عبدالله بالخير، وتحدث فيها بشكل مسيء عن الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله.

جاء في البيان: "في إطار الحملة المستمرة من الشائعات المغرضة التي تستهدف السوبر ستار راغب علامة، انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحتوي على مكالمة مزيّفة بين الفنان عبدالله بالخير، وشخص انتحل صفة الفنان راغب علامة، مستخدماً تقنيات متقنة لتقليد صوته، ومدلياً بتصريحات لا تمتّ إلى الفنان راغب علامة بصلة.
وفي هذا الإطار، يؤكّد مكتب الفنّان راغب علامة أن هذه التصريحات المزعومة تتنافى كلياً مع مبادئ الفنّان وقيمه، وهي تصريحات غريبة تماماً عن شخصيته، وعن ما اعتاد عليه جمهوره والمقربون منه، سواء في السرّ أو العلن.
وقد قام الفنان عبدالله بالخير مشكوراً بنفي صحة هذه المكالمة فوراً، موضحاً أنه كان ضحيّة خداع واضح ومحاولة مبيّتة للإساءة المتعمّدة لشخص الفنّان راغب علامة ومكانته المرموقة.
وبناءً عليه، يهيب مكتب الفنان راغب علامة بكلّ من يتورط في مثل هذه الأفعال المسيئة والخارجة عن القانون بالتوقّف الفوري عن هذه الممارسات الإجرامية التي لا تهدف سوى إلى نشر الأكاذيب والإضرار بسمعة الفنان.
كما يؤكّد المكتب أنّه لن يتهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال قانونياً.
إن هذا الفيديو المزيّف لا يعدو كونه إضافة جديدة إلى سلسلة الشائعات المغرضة التي تهدف إلى النيل من الصورة المضيئة للفنّان راغب علامة، والتي شكّلت على مدى عقود رمزاً للفنّ الراقي والمواقف الوطنيّة اللبنانيّة المشرّفة.
ختاماً، يدعو الفنان راغب علامة جمهوره ومحبّيه إلى توخّي الحذر من مثل هذه الافتراءات، ويؤكد التزامه الدائم بنقل صورة حقيقية عن القيم الإنسانية والوطنية التي لطالما عُرف بها".
 
 

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