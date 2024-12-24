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أجواء ميلادية مميزة مع رابعة الزيات وضيوفها في &quot;دقي يا جراس&quot;
أجواء ميلادية مميزة مع رابعة الزيات وضيوفها في "دقي يا جراس"
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أجواء ميلادية مميزة مع رابعة الزيات وضيوفها في "دقي يا جراس"

فن

2024-12-24 | 16:01
أجواء ميلادية مميزة مع رابعة الزيات وضيوفها في "دقي يا جراس"
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Aljadeed
أجواء ميلادية مميزة مع رابعة الزيات وضيوفها في "دقي يا جراس"

أجواء ميلادية مميزة تعيشونها ضمن الحلقة الاستثنائية "دقي يا جراس" مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات وضيوفها، عبر تلفزيون الجديد.

فمع نجوم الغناء والدراما، تنطلق الأجواء الحماسية والمذهلة بينهم وبين الزيات، للخوض في غمار التحديات، تبادل الأحاديث الشيقة والحوارات الممتعة، من دون أن ننسى التصريحات المتعلقة بقصصهم الإنسانية. 
وسيجتمع ضيوف الزيات وهم الفنانة دينا حايك، الفنان ناجي الأسطا، الليدي مادونا والممثلة نوال كامل، للمشاركة في عشاء الميلاد مع الشيف بلقيس.

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