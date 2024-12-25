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نانسي عجرم تحتفل بعيد الميلاد وتوجه رسالة شكر لجمهورها
نانسي عجرم تحتفل بعيد الميلاد وتوجه رسالة شكر لجمهورها
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نانسي عجرم تحتفل بعيد الميلاد وتوجه رسالة شكر لجمهورها

فن

2024-12-25 | 04:38
نانسي عجرم تحتفل بعيد الميلاد وتوجه رسالة شكر لجمهورها
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Aljadeed
نانسي عجرم تحتفل بعيد الميلاد وتوجه رسالة شكر لجمهورها

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صوراً عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، تظهر احتفالها بمناسبة عيد الميلاد.

Merry Christmas 🎄🎅🏻
May this holiday season bring you and your loved ones peace, happiness, and endless blessings.✨

To all my amazing fans, a huge thank you! Thank you for standing by my side, singing along to my music, and being such an important part of my journey. You truly… pic.twitter.com/pQh7CHJSP3

وأطلت نانسي عجرم بفستان أخضر أنيق، نسقته مع حذاء كلاسيكي أسود وإكسسوارات بسيطة.

وأرفقت نانسي الصور برسالة لمتابعيها، متمنية لهم عيد ميلاد سعيدًا مليئًا بالسلام والسعادة.

كما شاركت نانسي صورة عبر "ستوري" انستغرام، لمائدة الطعام الفخمة التي حضرتها بمناسبة الميلاد.

كما وجهت معايدة عبر صفحتها الشخصية في منصة "اكس"، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد.. أتمنى أن يجلب موسم الأعياد هذا لك ولأحبائك السلام والسعادة والبركات التي لا نهاية لها".
وأضافت: "إلى جميع معجبي الرائعين، شكرًا جزيلاً! شكرًا لكم على الوقوف بجانبي والغناء مع موسيقاي وكونكم جزءًا مهمًا من رحلتي. أنتم حقًا تجعلون كل يوم يشعر وكأنه عيد ميلاد". 

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