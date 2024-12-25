ميريام فارس تحتفل بعيد الميلاد برفقة عائلتها وعزف ابنها على البيانو يلفت الانظار

وشاركت ميريام فارس مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، وثقت من خلاله احتفالها مع عائلتها بعيد الميلاد في منزلها.

وكعادتها، حرصت الفنانة اللبنانية على إخفاء وجه زوجها داني متري وابنيها جايدن وديف.

واللافت في الفيديو كان عزف ابنها جايدن أغنية ميلادية.