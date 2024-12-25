ميريام فارس تحتفل بعيد الميلاد برفقة عائلتها وعزف ابنها على البيانو يلفت الانظار

وشاركت ميريام فارس مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، وثقت من خلاله احتفالها مع عائلتها بعيد الميلاد في منزلها.
وكعادتها، حرصت الفنانة اللبنانية على إخفاء وجه زوجها داني متري وابنيها جايدن وديف.
واللافت في الفيديو كان عزف ابنها جايدن أغنية ميلادية.
View this post on Instagram
A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
احتفلت كل من الممثلتين اللبنانيتين ماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم بعيد الميلاد على طريقتهما الخاصة.
حلّ الفنان اللبناني ناجي الأسطا ضيفاً مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات ضمن الحلقة الخاصة بـ عيد الميلاد "دقي ياجراس" عبر قناة الجديد.
شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صوراً عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام"، تظهر احتفالها بمناسبة عيد الميلاد.