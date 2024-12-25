جيهان علامة تعلق على تكسير مدرسة زوجها راغب علامة و توجه رسالة شديدة اللهجة

علّقت جيهان علامة زوجة الفنان اللبناني راغب علامة للمرة الثانية على الهجوم الذي واجهه زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعمال التكسير والتخريب التي طالت "مدرسة السان جورج"، التي يملكها في الضاحية الجنوبية.