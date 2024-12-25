جيهان علامة تعلق على تكسير مدرسة زوجها راغب علامة و توجه رسالة شديدة اللهجة
علّقت جيهان علامة زوجة الفنان اللبناني راغب علامة للمرة الثانية على الهجوم الذي واجهه زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعمال التكسير والتخريب التي طالت "مدرسة السان جورج"، التي يملكها في الضاحية الجنوبية.
وفي التفاصيل، فقد قالت جيهان من خلال خاصية الستوري شاركتها عبر حسابها على " انستغرام: " بس كيف يعني أن الدولة تاركة ناس دايرة على الموتويات بس لتكسر مؤسسات خاصة تعليمية و تركتهم يتصرفوا بهالطريقة؟ شو معناتها؟ كيف بدو يصير بلد !!! ".