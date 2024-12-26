سجن حمو بيكا بعد العثور على اسلحة بحوزته

وأفادت مصادر أمنية أن المتهم تم توقيفه أثناء تواجده في منطقة قصر النيل، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري. وبالكشف على سجله الجنائي، تبين وجود أحكام قضائية صدرت ضده في عدة قضايا.وتم اقتياد حمو بيكا إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ومن المنتظر عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.من المتوقع أن يتم استجواب المتهم بشأن حيازته للسلاح غير المرخص، بالإضافة إلى مواجهة الأحكام الصادرة بحقه. كما ستقوم النيابة بتحديد الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضده.