اليوتيوبر الأردني جو حطاب يكشف ما طلبه من النظام السوري :كإني بدعس على جراح السوريين

وفي التفاصيل، فقد تداول المتابعون مقطع فيديو ظهر فيه جو وهو يتحدث عن رفضه طلب اسماء الاسد والنظام السوري زيارة سوريا من اجل تصوير الطعام والأماكن العامة.

وقال جو:"الكل بيعرف انه اذا انت جيت لهون، في اصدقاء الي كتير في اوروبا وسوريين كإني بدعس على جراحهم لما روح وصور وروج لهذا النظام".

واضاف:"كان يقلولي تعا صور بس الاكل وما تحكي بالسياسة، بس مجرد انك صورتهن وبين جمال الدولة وانه الناس عايشة بسلام، في ناس معتقلين هون بسجن صيدنايا، كيف بدك تروج لهالنظام؟ هذا واجبي كصانع محتوى". وقد تفاعل كثير من المتابعين مع تصريحات جو هذه، وكان من التعليقات :" جو حطاب المؤثر الحقيقي وصاحب مبدأ كسب احترام الشعب السوري كله".