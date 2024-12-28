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طلال مارديني يهاجم هشام حداد بسبب تنمره على السوريين:لاقي محتوى تاني تضحك فيه الناس غيرنا
طلال مارديني يهاجم هشام حداد بسبب تنمره على السوريين:لاقي محتوى تاني تضحك فيه الناس غيرنا
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طلال مارديني يهاجم هشام حداد بسبب تنمره على السوريين:لاقي محتوى تاني تضحك فيه الناس غيرنا

فن

2024-12-28 | 06:28
طلال مارديني يهاجم هشام حداد بسبب تنمره على السوريين:لاقي محتوى تاني تضحك فيه الناس غيرنا
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Aljadeed
طلال مارديني يهاجم هشام حداد بسبب تنمره على السوريين:لاقي محتوى تاني تضحك فيه الناس غيرنا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو للإعلامي والممثل اللبناني هشام حداد وهو يتنمر على الوجود السوري في لبنان.

وفي التفاصيل، أثار مقطع الفيديو هذا حالة كبيرة من الجدل بسبب ما تم وصفه "بالتنمر" على الوجود السوري في لبنان، إذ قال حداد في ستاند أب كوميدي: "أنا دايماً برحب بكل الناس أول شي برحب بأهل بلدي يللي أكتر شي في منون ببلدي السوريين، سؤال هلق رح تزيدوا أو رح تنقصوا؟ رح تزيدوا ؟ ناقصنا لأنو، لأنو نحنا ما عنا كتير، نص مدرسة ابني سوريين يبجي عالبيت بيقلا شلونك يامو؟ والـ Summer Camp بالقامشلي، بدي اشكركن عم تعاملونا كتير منيح منحس حالنا كأنو ببلدنا".

هذا الستاند أب لم يلقَ إعجاب الكثيرين ومنهم الممثل السوري طلال مارديني، والذي شارك الفيديو عبر صفحته الشخصية في منصة "اكس" وارفقه بتعليق هاجم فيه هشام حداد.

وكتب مارديني في تعليقه: "مع انك صديقي وبحترمك كتير بس بتمنى انك تلاقي محتوى تاني تضحك فيه الناس غير السوريين، وبعتقد رح يكون ردك أقسى لاي ومنشكر الشعب اللبناني العظيم على استضافة الشعب السوريومنرفض اي تنمر ولو بطريقة المزح على اي مواطن سوري (((اليوم ليس كأمس)))".  

 

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