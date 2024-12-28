أحمد الفيشاوي يتصدر الترند.. يرفض زيارة قبر والده وهل يجسد شخصية احمد الشرع "الجولاني"؟

وكان من أكثر تصريحات الفيشاوي إثارة للجدل هو ما قاله عن والده الراحل الممثل المصري فاروق الفيشاوي، حيث اكد احمد انه لم يزر قبر والده منذ وفاته ويرفض الفكرة.

وقال:" أبويا ولي من أولياء الله.. ومزورتش قبره ولا مرة ولو روحتله ممكن أطب ساكت أنا مستني أموت بفارغ الصبر علشان أقابله، وحاجز مكان جنبه في المدافن في المنوفية".

وأضاف:" بقرأ ليه الفاتحة من البيت لإنها بتوصل من أي حتة في العالم بفتكره لما أشوف صورته".

كما أكد أحمد الفيشاوي انه يرى من وجهة نظره أن الزعيم عادل إمام ليس وسيما، مشيرا إلى أن موهبة والده فاروق الفيشاوي أقوى من موهبة الزعيم.

ومن التصريحات المثيرة للجدل التي اطلقها احمد الفيشاوي في المقابلة كان حديثه عن حبه للممثلة المصرية شيرين رضا.

وقال:" أنا حبيتها سنين طويلة، وكان حب متبادل وهي مش بتنكر، ودي حاجة أتشرف بيها لأنها جميلة، وكانت بتدلعني تقوللي يا فش فش".

واضاف:" أكيد كنت أتجوزها مليون في المية، هو في أحلى من شيرين رضا"؟

وخلال المقابلة أيضاً وردا على سؤال الاعلامي نزار الفارس حول امكانية تجسيده لشخصية احمد الشرع "الجولاني"، قال احمد الفيشاوي:" أكيد لو الورق حلو ليه لا".

ونذكر من ما ورد في المقابلة ايضاً، حديث احمد الفيشاوي عن التاتو على جسمه ووضعه للحلق، حيث اشار الى أن التاتو ليس حراما لأنه فن والحلق لا يقلل من الرجولة وإن التاتو هو جزء من تراثنا في الأصل، خاصة في الصعيد.

وتابع:" بالنسبة لارتدائي للحلق؟ فالقراصنة يرتدون حلق، وهو نوع من التعبير عن النفس وكل واحد حر في التعبير عن نفسه، والحلق لا يقلل من الرجولة وكبار الممثلين مثل ويل سميث ومورجان فريمان وجوني ديب يرتدون حلق"