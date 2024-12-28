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ترحيل حمو بيكا الى سجن برج العرب لتنفيذ حكم حبسه لمدة شهرين
ترحيل حمو بيكا الى سجن برج العرب لتنفيذ حكم حبسه لمدة شهرين
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ترحيل حمو بيكا الى سجن برج العرب لتنفيذ حكم حبسه لمدة شهرين

فن

2024-12-28 | 10:14
ترحيل حمو بيكا الى سجن برج العرب لتنفيذ حكم حبسه لمدة شهرين
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Aljadeed
ترحيل حمو بيكا الى سجن برج العرب لتنفيذ حكم حبسه لمدة شهرين

قررت جهات التحقيق بنيابة الدخيلة الكلية فى الإسكندرية، حبس مغني المهرجانات المصري حمو بيكا شهرين، بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، والتصالح مع نقابة المهن الموسيقية، وترحيله لتنفيذ الحكم إلى سجن برج العرب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأكد مصدر لـ"اليوم السابع"، أن حمو بيكا وصل إلى النيابة الكلية الدخيلة، للاستئناف على حبسه، مشيراً وصول أيضاً محامي من نقابة المهن الموسيقية، لحضور جلسة التحقيق.

وأوضح المصدر، أن الأحكام التي تم ترحيل مغني المهرجانات حمو بيكا، بسبب حفلة "وش غضب" التي أقامها حمو بيكا في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، بدون تصريح، وحررت نقابة المهن الموسيقية محضر ضد لإقامته حفل بدون تصريح.

واضاف المصدر، أن الحكم صدر علي حمو بيكا بالحبس شهرين ، وفي عام 2021 تم الاستئناف على حكم أول درجة، وبعد ذلك تم تأييد الحكم عليه.

كانت نيابة قصر النيل باشرت التحقيق، مع مغني المهرجانات حمو بيكا، كشفت أنه كان يقود سيارة بها لوحة معدنية غرفة تجارية، في منطقة الزمالك، وبتوقيفه وتفتيشه تم العثور على سلاحين أبيض بحوزته، وبالكشف عليه تبين صدور أحكام قضائية ضده.

 

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