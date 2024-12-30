تعيين ميساء صابرين حاكم مصرف سوريا المركزي لتصبح اول امرأة تتولى هذا المنصب

وذكر مسؤول سوري، أن ميساء صابرين الحاصلة على شهادة الماجستير والدكتوراه في المحاسبة هي أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية السورية.

وبذلك تصبح صابرين أول امرأة تتولى قيادة المؤسسة في تاريخها الممتد لأكثر من 70 عاما، لتحل محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في عام 2021.

وقبل تكليفها بهذا المنصب، شغلت صابرين عدة مواقع مرموقة في المصرف المركزي، حيث كانت النائبة الأولى لحاكم المصرف والمديرة المشرفة منذ عام 2018، فضلاً عن كونها رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف.

كما كانت عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، قبل أن تتقلد منصبها الجديد.