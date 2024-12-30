نشوى مصطفى تكشف عن وصية زوجها بعد ايام على رحيله

وأكدت نشوى في منشورها أن وصية زوجها لها كانت عدم إقامة عزاء له حال رحيله، ونشرت رسالة شكر ودعاء لكل من وقف بجانبها وعائلتها في محنتهم، قالت فيها: "شكر الله سعيكم، ولا أراكم مكروهًا في عزيز لديكم، بشكركم جميعًا على وقفتكم جنبي وجنب ولادي في مصيبتنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت: "اقتصر العزاء على صلاة الجنازة والعزاء في المقابر، بناءً على رغبة نور عيني زوجي وشريك عمري وأبو ولادي. ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وكانت الممثلة المصرية قد أعلنت عن وفاة زوجها عبر منشور مؤثر على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، طلبت فيه من محبي زوجها وأصدقائها الحضور لصلاة الجنازة في مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، حيث كتبت: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي".

وطالبت بحضور كبير قائلة: "تعالوا والنبي، الله يراضيكم، ادعوا له بالرحمة وادعوا لي أنا وأولاده بالصبر والثبات".