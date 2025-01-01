رسالة مؤثرة من مكسيم خليل الى الشعب السوري في العام الأول بدون نظام الاسد

نشر الممثل السوري مكسيم خليل، تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس"، عايد من خلالها الشعب السوري بحلول العام الجديد 2025، وهو اول عام يحل على السوريين بعد اسقاط نظام بشار الأسد وهروب الأخير الى روسيا.

