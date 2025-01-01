رسالة مؤثرة من مكسيم خليل الى الشعب السوري في العام الأول بدون نظام الاسد
نشر الممثل السوري مكسيم خليل، تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس"، عايد من خلالها الشعب السوري بحلول العام الجديد 2025، وهو اول عام يحل على السوريين بعد اسقاط نظام بشار الأسد وهروب الأخير الى روسيا.
وقال مكسيم في التغريدة: "إلى كل السوريين :"سورية بخير "وستكون بخير، لاجل كل تلك التضحيات ..سيحملها أولادها لتكون بخير ..لننحّي المخاوف جانباً.. لننحّي المغريات جانباً.. تقع علينا جميعاً مسؤولية بقاء سورية بخير".
وتابع: "آمنوا بدواخلكم بأننا سنبني وطناً لكل السوريين.. يستحقه كلّ السوريون.. صدقوني سيخط هذا الإيمان طريقنا، نحو سورية المتنوعة.. سورية التكنوقراط.. سورية الديموقراطية.. "سورية العظيمة".
وأضاف مكسيم خليل: "الرحمة لكل شهداء الثورة السورية يلي قدموا ارواحهم لنشوف هي اللحظة .. تحية لكل ابطال الثورة السورية يلي ما فقدوا الأمل بأنه نتنفس الحرية.. نحنا هلأ بلشنا بأول الطريق.. والطريق بده همتنا كلنا لـ سورية حرّة، تعددية تحفظ كرامة كل السوريين.. سورية العظيمة".
وختم الممثل مكسيم خليل كلامه بالقول: "وارفع راسك فوق انت سوري حر.. كل عام وسورية بخير 2025".