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جورجينا رودريغيز تقدم نصيحة للفتيات لجلب الحظ والمال في السنة الجديدة
جورجينا رودريغيز تقدم نصيحة للفتيات لجلب الحظ والمال في السنة الجديدة
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جورجينا رودريغيز تقدم نصيحة للفتيات لجلب الحظ والمال في السنة الجديدة

فن

2025-01-01 | 10:09
جورجينا رودريغيز تقدم نصيحة للفتيات لجلب الحظ والمال في السنة الجديدة
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Aljadeed
جورجينا رودريغيز تقدم نصيحة للفتيات لجلب الحظ والمال في السنة الجديدة

فاجأت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز الجمهور بنصيحة قدمتها في ختام سنة 2024، من خلال مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ جورجينا رودريغيز صديقة اللاعب البرتغالي ومهاجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، ظهرت فيه وهي تقدم نصيحة حول الطريقة المثلى لاستقبال العام الجديد.

وقالت رودريغيز في النصيحة التي قدمتها للمتابعين بأنه: "نصيحتي للترحيب بالعام الجديد، هي ارتداء فستان باللون الابيض لجذب الضوء، وحقيبة حمراء لجذب المال".

وأثارت نصيحة جورجينا حالة كبيرة من الجدل بين الناشطين، إذ انقسمت الآراء بين من رأى أنه الأبدى عيلها أن تغير طريقة لباسها، وبين من اقتنع بالنصيحة، وآخرون رأوا أنه لا جدوى من تلك النصائح، ولا تمت للواقع بصلة.

وجاء من بين التعليقات: " تمام اوتفت العيد بيكون ابيض واحمر".

وفي تعليق آخر: " والله يا عزيزتي إنك تفقعين القلب في اختيار الملابس ، والسلام".

وأيضا كتب أحدهم: " خلي خرابيطك وخزعبلاتك لك ولأمثالك".

 

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