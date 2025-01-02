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اليوتيوبر الشهير مستر بيست يفاجئ الجمهور ويعلن خطوبته
اليوتيوبر الشهير مستر بيست يفاجئ الجمهور ويعلن خطوبته
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اليوتيوبر الشهير مستر بيست يفاجئ الجمهور ويعلن خطوبته

فن

2025-01-02 | 05:20
اليوتيوبر الشهير مستر بيست يفاجئ الجمهور ويعلن خطوبته
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Aljadeed
اليوتيوبر الشهير مستر بيست يفاجئ الجمهور ويعلن خطوبته

فاجأ اليوتيوبر الشهير مستر بيست الجمهور بإعلان خطوبته من صديقته ثيا بوسن.

ونشر مستر بيست عبر صفحته الخاصة عبر انستغرام مجموعة من الصور كشفت عن لحظة تقدمه لثيا بوسن، وطلب الزواج منها، وسط أجواء أسرية وعائلية جمعتهم معًا.
وأرفق مستر بيست الصورة بتعليق: الفتى فعل أمرًا، وأضاف العديد من الإيموجي التي تُعبر عن الحُب والفرح. 
واستنادًا لـ"بيبول"، قال بيست: قمت بإسقاط صندوق بشكل متعمد، لإحداث ضجيج، قبل تقديم الهدية الحقيقية، التي احتوت على خاتم بداخلها، ثم ركعت على ركتبي وتقدمت لها بالزواج.
وبعد أن فتحت بوسن عينيها، قالت "نعم بالطبع" وكانت "متحمسة للغاية".
وتابع مستر بيست: كنت أحاول التفكير في أفضل طريقة لمفاجأتها.. ثيا قريبة جدًّا من أسرتها، لذا أردت التأكد من إشراكهم في هذه المناسبة المهمة. 
يشار الى انه كان التقى مستر بيست بحبيبته ثيا بوسن، وهي لاعبة ألعاب وشخصية مشهورة على الإنترنت من جنوب أفريقيا، في عام 2022 عندما كان يزور بلدها الأصلي. وخلال الرحلة، ذهب بيست لتناول العشاء مع صديق مشترك، دعا بوسن للانضمام إليهما.

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