شيرين عبد الوهاب تبدأ عام 2025 بخطوة لافتة

تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حديث الجمهور مع بداية عام 2025.

وفي التفاصيل، فقد فاجأت الفنانة المصرية الجمهور بإعلانها استعادة صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام، وذلك بعد عدد من القضايا والمشاكل التي واجهتها شيرين خلال السنوات الماضية بسبب الصفحات الرسمية على السوشيال ميديا، والذي جعلها تلجأ لفتح صفحات بديلة.

شيرين أعلنت الخبر من خلال نشر صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جديدة مليئة بالجمال أبهرت بها جمهورها، وعلّقت عليها بتهنئة متابعيها بحلول العام 2025 قائلةً: "Happy New Year 2025"، ليُعيد هذا الإعلان إشعال حماسة محبيها الذين تفاعلوا بشكل واسع مع عودتها.

وفور استرداد شيرين لحسابها الرسمي الذي يضم 13 مليون متابع، حذفت الفنانة كل الصور ونشرت صورتها الجديدة.