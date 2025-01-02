مرام علي تخطف الأنظار برقصها مع تامر حسني ليلة رأس السنة

وفي التفاصيل، فقد احتفلت الفنانة السورية مرام علي بليلة رأس السنة 2025 بطريقة لافتة، إذ حضرت الحفل الغنائي الذي أحياه النجم المصري تامر حسني في دبي.
وشاركت مرام اللحظات المميزة على خشبة المسرح، إذ ظهرت وهي ترقص مع حسني وسط أجواء من الفرح والتفاعل، لتخلق ذكريات جميلة لمتابعيها.
وثقت مرام علي هذه اللحظات السعيدة بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، وظهرت وهي تتراقص مع تامر حسني على أنغام أغانيه المميزة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر
وعلقت مرام على الفيديو بكلمات حماسية قائلة: والله إنت النجم الكبير أوي أوي، ما يعكس روح المرح والتقدير بين النجمين. الفيديو لاقى إعجاباً واسعاً من جمهورها، الذي أشاد بعفويتها وحبها للموسيقى والأجواء الاحتفالية.
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A post shared by Maram Ali - مرام علي MA (@maramaliofficial)
A post shared by Maram Ali - مرام علي MA (@maramaliofficial)
تحدث الكاتب السوري والناشط في مجال حقوق الإنسان، عمار عبد الحميد، وهو نجل الممثلة السورية القديرة منى واصف، عن الدستور في سوريا، لافتا الى انه يجب ان يكون هناك دستورا جديدا لـ سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
عادت الشيف السورية الشهيرة ملكة جزماتي، سفيرة المطبخ السوري في ألمانيا، إلى وطنها سوريا بعد نفي 11 عاماً في ظل حكم نظام الاسد.
علّق الممثل السوري مكسيم خليل على ضجة تعديل المناهج التعليمية في سوريا.