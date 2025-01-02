مرام علي تخطف الأنظار برقصها مع تامر حسني ليلة رأس السنة

وفي التفاصيل، فقد احتفلت الفنانة السورية مرام علي بليلة رأس السنة 2025 بطريقة لافتة، إذ حضرت الحفل الغنائي الذي أحياه النجم المصري تامر حسني في دبي.

وشاركت مرام اللحظات المميزة على خشبة المسرح، إذ ظهرت وهي ترقص مع حسني وسط أجواء من الفرح والتفاعل، لتخلق ذكريات جميلة لمتابعيها.

وثقت مرام علي هذه اللحظات السعيدة بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، وظهرت وهي تتراقص مع تامر حسني على أنغام أغانيه المميزة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر