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ملكة جزماتي سفيرة المطبخ السوري في ألمانيا تعود الى وطنها بعد نفي 11 عاما
ملكة جزماتي سفيرة المطبخ السوري في ألمانيا تعود الى وطنها بعد نفي 11 عاما
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ملكة جزماتي سفيرة المطبخ السوري في ألمانيا تعود الى وطنها بعد نفي 11 عاما

فن

2025-01-02 | 09:35
ملكة جزماتي سفيرة المطبخ السوري في ألمانيا تعود الى وطنها بعد نفي 11 عاما
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Aljadeed
ملكة جزماتي سفيرة المطبخ السوري في ألمانيا تعود الى وطنها بعد نفي 11 عاما

عادت الشيف السورية الشهيرة ملكة جزماتي، سفيرة المطبخ السوري في ألمانيا، إلى وطنها سوريا بعد نفي 11 عاماً في ظل حكم نظام الاسد.

وشاركت جزماتي المتابعين فرحتها بهذه المناسبة، اذ نشرت عبر صفحتها الخاصة عبر انستغرام العديد من مقاطع الفيديو التي توثق مشاعرها المليئة بالحنين لوطنها وأهله.
وارفقت جزماتي الفيديوهات بتعليقات مؤثرة جاء فيها:"بعد ١١ سنة نفي عن بلدي الحبيب ، الله أكرمني ونزلت والتقي بالشام وأهلها وحاراتها العتيقة، أحلام العصر اللي الله لا يحرمنا منها".
واضافت في تعليق آخر:"هنا جذوري.. هنا قلبي... هنا لغـتي، فكيف أوضح؟ هل في العشق إيضاح".
وكتبت ايضاً:" أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي فكيف اوضح هل في العشق إيضاح"؟
 

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