رشا شربتجي تعلق على توقيف الكاتب السوري علي معين صالح

بعد انتشار خبر توقيف السيناريست والكاتب السوري علي معين صالح، نشرت المخرجة السورية رشا شربتجي على حسابها عبر انستغرام، صورة للكاتب وعلقت عليها بالقول: "الشاب الخلوق الشهم الكاتب العبقري علي معين صالح، اللي كان من أول المعارضين للنظام سراً وعلناً ومن زمان، وقدم مسلسل كسر عضم، اللي فضح ممارسات الإجرام بحق الناس، ليش حتى يتم توقيفو؟".

