رشا شربتجي تعلق على توقيف الكاتب السوري علي معين صالح

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A post shared by Rasha Shurbatji (@rasha_hisham_shurbatji)
A post shared by Rasha Shurbatji (@rasha_hisham_shurbatji)
تحدث الكاتب السوري والناشط في مجال حقوق الإنسان، عمار عبد الحميد، وهو نجل الممثلة السورية القديرة منى واصف، عن الدستور في سوريا، لافتا الى انه يجب ان يكون هناك دستورا جديدا لـ سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
عادت الشيف السورية الشهيرة ملكة جزماتي، سفيرة المطبخ السوري في ألمانيا، إلى وطنها سوريا بعد نفي 11 عاماً في ظل حكم نظام الاسد.
احيا الفنان اللبناني راغب علامة حفلا مميزا في امارة ابو ظبي بمناسبة وداع سنة 2024 واستقبال سنة 2025.