لطفي لبيب يعلن اعتزاله التمثيل بسبب اصابته بسرطان الحنجرة

وكشف لطفي لبيب عن إصابته بورم في الحنجرة، جعله يقرر الابتعاد التام عن الوسط الفني بشكل نهائي وبلا رجعة بحسب كلامه.

وقال لبيب :"في حالتي الصحية حالياً، لو جالي دور مقدرش أقدمه، أنا أفضل أن أظل عند جمهوري كما كنت، اعتزلت الفن رسمياً، مش معقول ممثل يمثل نصه طائر أو صوته ضائع، لازم وقتها يقعد في بيته".

الجدير بالذكر، أن لبيب كان قد كشف عن الأجر الذي تقاضاه في فيلم السفارة في العمارة، حي قال:"أجري في فيلم السفارة في العمارة كان 20 ألف جنيه، الفيلم اللي بعد السفارة في العمارة زدت صفر، فارتفع أجري إلى 200 ألف جنيه، فلوسي أصرفها على ولادي، وأنا أبو البنات وعندي ثلاث بنات".