بسمة بوسيل تكشف عن تعرضها لحادث سير للمرة الثالثة في شهرين

تصدر اسم الفنانة المغربية بسمة بوسيل محركات البحث والتريند بعد ان كشفت عن تعرضها لحادث سير ثالث خلال شهرين.



وفي التفاصيل نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر "ستوري" حسابها في منصة "إنستغرام" صورة لسيارتها، وقد تعرضت لحادث سير جديد، وعلقت على الصورة قائلة: اشياء لا نشاركها على الانترنت.. وتابعت الحادث الثالث خلال شهرين، اللهم احفظنا بحفظك.

ورغم القلق الذي أثارته الصورة التي اكتفت بسمة بنشرها، لم تقدم الفنانة ومصممة الأزياء المغربية، أي تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث أو أسباب تكرار الحوادث معها في الفترة الأخيرة.