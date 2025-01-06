ما حقيقة ارتباط مادونا بحبيبها الذي يصغرها بـ 40 عامًا؟

أثارت النجمة العالمية مادونا، شائعات حول خطوبتها بعد أن استعرضت خاتمها الألماسي، الذي زين إصبع يدها اليسرى، في سلسلة من الصور التي شاركتها مؤخرًا.



وشاركت النجمة البالغة من العمر 66 عامًا سلسلة صور من إجازتها الأخيرة في طوكيو، عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث تواجد برفقتها حبيبها أكيم موريس (28 عامًا)، الذي يصغرها بأكثر من 40 عامًا، و4 من أطفالها الـ6: لوردس ليون، وروكو ريتشي، وديفيد باندا، وميرسي جيمس.

وفي إحدى الصور، استعرضت مادونا خاتهما الألماسي، إذ رفعت يدها بمحاذاة الكاميرا، بينما كانت تسير في ممر بجانب أكيم الذي بدا مسرورًا.

وأحدثت الصور ضجة كبيرة وتساؤلات عديدة بين جمهورها حول ارتباطها رسميًا بحبيبها الجديد الذي يصغرها بفارق كبير بالعمر.