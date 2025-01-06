نانسي عجرم تكشف عن مفاجأة خاصة وما علاقة الملحن الراحل محمد رحيم؟

وأكدت النجمة اللبنانية في تصريحات صحافية على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته أخيراً في الرياض أن "الأغنية التي ستطلقها في الفترة المقبلة هي آخر أغنية أخذتها من الملحن محمد رحيم ، مشيرةً إلى أنها ستطرح الأغنية قريباً قبل الألبوم.



وكشفت أيضاً أنها تسعى لطرح الأغنية "بطريقة حلوة ومختلفة"، وذلك من خلال جمع صورهما معا وستحمل اسم "طول عمري نجمة".