باميلا الكيك تكشف سر إطلالتها في "الموريكس دور" وهل لـ تووليت علاقة بالامر؟

أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، الجدل على صفحتها الرسمية في منصة "إنستغرام"، بعدما قررت الكشف عن فكرة القناع الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور"، الذي أقيم الشهر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.