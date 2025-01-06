باميلا الكيك تكشف سر إطلالتها في "الموريكس دور" وهل لـ تووليت علاقة بالامر؟
أثارت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، الجدل على صفحتها الرسمية في منصة "إنستغرام"، بعدما قررت الكشف عن فكرة القناع الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور"، الذي أقيم الشهر الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.
كتبت باميلا على "ستوري" صفحتها في منصة "إنستغرام": أنا أحب تووليت كثيرًا، ولكن بالنسبة للقناع، فقد استلهمت فكرته من فنان مختلف ستعرفون من هو في الوقت المناسب.
يذكر ان باميلا ظهرت في حفل توزيع جوائز "الموريكس دور"، وهي ترتدي قناعًا فضيًا كريستاليًا غطى وجهها بالكامل، ما جعل ظهورها وإطلالتها حديث الساعة.