جمال سليمان في اقوى هجوم على بشار الأسد: حافظ كان اكثر حكمة منه!

وخلال استضافته على قناة "الحرة"، قال جمال سليمان إن "حافظ الأسد، كان دكتاتورا، لكن أكثر حكمة من ابنه بشار"، مضيفا: "بشار الأسد كان دكتاتورا بلا حكمة، وبلا خبرة سياسية، وبالتالي لم يعرف كيف يخلق لنفسه مخرجا، ولا أريد أن أقول مخرجا لائقا، فكان بإمكان الدكتاتور السوري السابق، أن يستمع لمطالب الشعب بضرورة التغيير، والتخلي عن السلطة بشكل سلس، والموافقة على نقل السلطة وفقا للقرار الدولي 2245.اما بشأن التطورات في سوريا، فقال: "السوريون لديهم أسئلة بشأن مستقبل بلدهم، فوراء هذه الفرحة، هناك بعض القلق وبعض الخوف عند شرائح واسعة من المجتمع السوري، متوقعا بالمقابل أن تكون هناك "موجات من الصراع والعنف" في إشارة إلى المعارك التي تدور في محيط سد تشرين ومنبج وريف حلب الشمالي.