سحب جنسية شيخة احمدي الكويتية صاحبة مقولة "الزوج المحوحي"

القرار يأتي ضمن حملة أوسع شملت إسقاط الجنسية عن 3701 حالة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات النهائية.

السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو تصريحاتها المثيرة للجدل، خاصة مقولتها الشهيرة "الزوج المحوحي"، التي أثارت استياء العديد من الرجال في المجتمع الكويتي والخليجي.

واشتهرت شيخة أحمدي خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "اتجاهات" على قناة روتانا خليجية بمصطلحات أثارت الجدل، أبرزها وصفها للرجل العربي بـ "الزوج المحوحي".

وعن معنى الكلمة: أوضحت لاحقًا أن كلمة "محوحي" تُستخدم باللهجة الكويتية وتعني اللون الأشهب الذي لا يحمل ملامح واضحة.