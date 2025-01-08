مكسيم خليل يطلق صرخة بعد مرور شهر على " تحرير سوريا "

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بعد مرور شهر على تحرير سورية

و الفرحة يلي مارح تخلص لسنين ..

ضروري نتذكر انه فرحة كتير ناس وراها تعب وتفقير ..

خلونا نساعد اهلنا ونكون جنبهم على كل الاصعدة ..

إعانات غذائية او مالية او خدمية ..كل سوري على الارض السورية هو واحد من هالعيلة الكبيرة..

ضروري نتذكر انه هالفرحة… pic.twitter.com/pXIA3EsnVO — maxim khalil (@MaximKhalil) January 8, 2025

وفي التفاصيل قال مكسيم خليل: بعد مرور شهر على تحرير سورية و الفرحة يلي مارح تخلص لسنين .. ضروري نتذكر انه فرحة كتير ناس وراها تعب وتفقير .. خلونا نساعد اهلنا ونكون جنبهم على كل الاصعدة .. إعانات غذائية او مالية او خدمية ..كل سوري على الارض السورية هو واحد من هالعيلة الكبيرة.. ضروري نتذكر انه هالفرحة مغطية مآسي كتير وفي ناس ناطرة تعرف حقيقة غياب قسري لأحبابها.. ناطرة العدالة .. عدالة القانون مو الانتقام ..وما عندي شك بانه وعي الناس قادر يستوعب هي المرحلة يلي بدها صبر ..حكمة.. حب ..تسامح ..مصداقية. والعدالة الاهم لكل السوريين ..هي محاكمة عادلة لبشار الاسد و كل رموز هاد النظام الأمنية والعسكرية يلي ساهمت بشكل مباشر بمأساة هاد الشعب .وطالب مكسيم بمحاسبة جميع رموز الفساد واسترجاع الاموال المنهوبة والاثار لاعادة اعمار البلد.