رقص لؤي علامة ابن راغب علامة داخل الحمام يثير ضجة

وفي وقت سابق اثار لؤي علامة غضب الجمهور السعودي بعد ان اطل في صورة نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي وهو مرتديا الزي السعودي التقليدي .
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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
انتخب مجلس النواب خلال جلسته في الدورة الثانية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية بـ 99 صوتا، وذلك بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي.
تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للممثلة السورية ديمة قندلفت من احد اللقاءات، وهي تتحدث بعفوية عن نظامها الغذائي.
وجهت الفنانة ايا دياب رسالة للنائب سليم عون رسالة شديدة اللهجة بعد مهاجمته للنائب بولا يعقوبيان.