قصي خولي بوصلة رقص مع رندة كعدي في كواليس “القدر”

شارك أبطال مسلسل “القدر”، مقطعاً مصوّراً عفوياً رصد رقص الفنان السوري قصي خولي والممثلة القديرة رندة كعدي بحماسة على أنغام أغنية مهرجان “بنت الجيران”، في كواليس المسلسل المعرّب من المسلسل التركي الشهير “يوم كتابة قدري”.



ونشر الفنان اللبناني وسام حنا عبر حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام” الفيديو الذي ضمّ إلى جانب خولي وكعدي، الفنانين ديمة قندلفت ورزان جمال وميلاد يوسف ونورا رحال وحسن عويتي وفارس ياغي ورانيا سلوان، في كواليس تصوير أحد المشاهد.



وقال حنا معلّقاً على الفيديو: “سكّر محلّي محطوط على كريمة، والله أجمل ناس وأحلى “كاست” مسلسل، نحن مبسوطين بس انشالله ما نكون عم نعصّبكم”.