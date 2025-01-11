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مأساة الجامع الأموي .. من هو الشيف أبو عمر الدمشقي؟
مأساة الجامع الأموي .. من هو الشيف أبو عمر الدمشقي؟
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مأساة الجامع الأموي .. من هو الشيف أبو عمر الدمشقي؟

فن

2025-01-11 | 04:28
مأساة الجامع الأموي .. من هو الشيف أبو عمر الدمشقي؟
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Aljadeed
مأساة الجامع الأموي .. من هو الشيف أبو عمر الدمشقي؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بكارثة تدافع أدت لمقتل 4 أشخاص داخل المسجد الأموي في دمشق، وذلك بسبب وليمة طعام كبيرة أقامها صانع محتوى سوري يدعى الشيف أبو عمر الدمشقي.

وأشارت مصادر عدة أن "الشيف أبو عمر"، نظم وليمة خيرية في الجامع الأموي بدمشق، تخللها غياب التنسيق والتنظيم، مما أدى أدى إلى تدافع كبير بين الحاضرين مما تسبب في وقوع قتلى ومصابين.

والاسم الحقيقي للشيف أبو عمر الدمشقي هو مهند البغدادي، وهو شيف سوري ولد عام 1983 في دمشق.

انتقل إلى إسطنبول عام 2015 بعد مغادرته سوريا بسبب الحرب.

وأسس مطعم "البيت الدمشقي" المتخصص في الأطباق السورية التقليدية، واشتهر أبو عمر بمشاركة وصفات يومية عبر منصات مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب.

وأظهرت فيديوهات قبل أيام، إعلان "الشيف أبو عمر" عن تجهيزاته لإقامة الوليمة، وتوجيهه لدعوة إلى السوريين لحضورها وتناول الطعام.

ووجه بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اللوم لأبو عمر، قائلين إنه ركز على الشهرة والانتشار، بهذه الخطوة، ولم يحسب حساب التنظيم الدقيق للفعالية.

وأكد محافظ دمشق ماهر مروان، الجمعة، أن حادث التدافع في المسجد الأموي بالعاصمة السورية لن يمر من دون محاسبة المقصرين.

وأعلن المحافظ عن: "تحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي ونعمل على، ونعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً."

وتقدم مروان بتعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.

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