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عابد فهد لـ عبد المنعم عمايري بعد الاعتداء عليه: مشكلة صارت بالغلط
عابد فهد لـ عبد المنعم عمايري بعد الاعتداء عليه: مشكلة صارت بالغلط
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عابد فهد لـ عبد المنعم عمايري بعد الاعتداء عليه: مشكلة صارت بالغلط

فن

2025-01-11 | 05:07
عابد فهد لـ عبد المنعم عمايري بعد الاعتداء عليه: مشكلة صارت بالغلط
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Aljadeed
عابد فهد لـ عبد المنعم عمايري بعد الاعتداء عليه: مشكلة صارت بالغلط

علق الممثل السوري عابد فهد على حادثة الاعتداء على الممثل السوري عبد المنعم عمايري يوم امس الجمعة.

وكتب عابد فهد تدوينة عبر صفحته الشخصية في منصة "اكس": "سلامتك عبد المنعم عمايري، سوريا الحرة، انشالله بالسلامة حصل خير مشكله صارت بالغلط وردة فعل غير مقصود".

وكان عبد المنعم عمايري قد تعرض في الساعات الأخيرة للضرب من قبل شخص في الشارع في سوريا، الأمر الذي اثار غضب ابنته مريم، لتدافع عنه وقالت: "بلد حرة ؟!!!! وين الحرية ازا واحد قام ب ضرب ابي !؟ قدام عيوني و ابي مرمي عالارض مغمى عليه !!!! هي هية الأمانة والثقة ب انو نعمر بلد جديدة؟!! قد ابو و عم يضربو ويرفسو ب رجليه عِ كبدو؟!!!!!! ماشالله فعلاً شي بيرفع الراس".

وتابعت مريم : "وين القانون وين الحكم وين الدين و شهادة؟!!! دينك بيسمحلك تمد ايدك و ترفع سلاح وع واحد قد ابوك !؟؟؟ وين الاخلاق ب انك تضرب زلمة قد ابوك لتخليه يغمى عليه علارض ؟!!!! قانون وين؟! والدين وشهادة وين!؟ ما قلتلولنا بلد متحضر مابيسكت علقانون !؟؟؟؟؟ حق ابي مين بجبلي ياه؟!!! حق ابي والمنظر يلي شفنا انا واختي مين برجعلنا ياه؟!!!!!!!".

وأضافت: "ما قلتلونا نحنا سوا لنعمر البلد ونأقذا ونساعد الناس ونكون ايد بايد لنساوي سوريا الجديدة!؟!!!! ماقلتو رح تحمو الكل !؟ وين الحضارة !؟؟؟؟؟؟".

وإختتمت : "دينك ما بيسمحلك تسمع كفر وسب الله بس بيسمحلك تضرب واحد اكبر من ابوك !؟؟؟؟ في قانون بتروح بتشتكي لو غلط و بتتصرف ب كل قانون ووعي يا محترم بتقوم بدينك وشهادتك بتضرب واحد ل يغمى عليه؟"."ابي عامل عمليتين ب كبدوو مرارة ما صرلو كم شهر طايب منها ممنوح يحمل، شي تقيل، ولا يقرب حدا ح هدول المناطق يلي بجسمو بقوم برفسو بالبارودة ع كبدو، اووووووووف عالحضارة، اوووووف عالحرية شو حلوة اذا هيك".

وفي بث مباشر لها قالت : "في قانون بياخد حقه .. ما بيجي واحد بخرطش وبيضرب ابي بدون ولا سبب.. نحن هون بدنا نعمر البلد ".

 

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