هل تعلن ستيفاني عطالله موعد زواجها من خطيبها زاف؟

وفي التفاصيل، اطلت ستيفاني في الفيديو وهي تتحدث مع خطيبها زاف حيث بدا انهما في بلدين مختلفين، وشوقا الجمهور لخبر سيعلناه قريبا وتحديدا يوم 15 من الشهر الحالي، الامر الذي جعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يعتبرون أن التاريخ المعلن في الفيديو هو تاريخ دخول ستيفاني وزاف القفص الذهبي.