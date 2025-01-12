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هل تعلن ستيفاني عطالله موعد زواجها من خطيبها زاف؟
هل تعلن ستيفاني عطالله موعد زواجها من خطيبها زاف؟
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هل تعلن ستيفاني عطالله موعد زواجها من خطيبها زاف؟

فن

2025-01-12 | 05:17
هل تعلن ستيفاني عطالله موعد زواجها من خطيبها زاف؟
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Aljadeed
هل تعلن ستيفاني عطالله موعد زواجها من خطيبها زاف؟

أحدث منشور للفنانين اللبنانيين ستيفاني عطالله وزاف الجدل بعد أن أطلا في فيديو وهما يتحدثان عبر مكالمة الفيديو، ويعلنان بطريقة غامضة عن تاريخ 15 من الشهر الجاري، مرفقاً بالكثير من الأخبار التي وردت في وسائل الإعلام عن علاقتهما.

وفي التفاصيل، اطلت ستيفاني في الفيديو وهي تتحدث مع خطيبها زاف حيث بدا انهما في بلدين مختلفين، وشوقا الجمهور لخبر سيعلناه قريبا وتحديدا يوم 15 من الشهر الحالي، الامر الذي جعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يعتبرون أن التاريخ المعلن في الفيديو هو تاريخ دخول ستيفاني وزاف القفص الذهبي.

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