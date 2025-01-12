هل تعلن ستيفاني عطالله موعد زواجها من خطيبها زاف؟

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A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)
توفي الممثل الأسترالي روري سايكس، الذي ظهر في برنامج "كيدي كابيرز" البريطاني في التسعينيات وعاش لاحقاً مصاباً بالشلل الدماغي، عن عمر ناهز 32 عاماً في حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجليس.
أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده، تفاعلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها حول التفكير في الاعتزال والابتعاد عن الحياة الفنية، كما تحدثت عن حياتها الشخصية ورغبتها في التفرغ لعائلتها بعد سنوات من العمل في المجال الفني.
تصدر اسم مجد جدعان، شقيقة زوجة ماهر الأسد منال جدعان، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد عودتها الى سوريا بعد اكثر من 17 عاما من الغياب في ظل حكم آل الأسد.