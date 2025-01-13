مكسيم خليل ينفعل بعد انباء عن عودة "رجل ماهر الاسد الى سوريا"
تصدر اسم الممثل السوري مكسيم خليل، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه الجريء على انباء تداولتها بعض الصحف والمواقع الإخبارية، حول عودة رجل الاعمال السوري محمد حمشو، المعروف بـ"رجل ماهر الأسد" الى سوريا بوساطة قطرية ومقابل مبلغ مالي ضخم.
وفي التفاصيل، شارك مكسيم عبر حسابه على منصة "اكس"، الخبر الذي جاء فيه: "بوساطة قطرية ومقابل مليار دولار.. رجل ماهر الأسد يعود الى دمشق"، وارفق مكشيم الخبر بالتعليق التالي: "ما بعرف قديش صحيح الخبر.. بس عفواً شو يعني "وساطة"!! لانه مافهمتا !!يعني بفرد مرة تعو نعمل وساطة لبشار و ماهر الأسد، ويا سيدي هدول قدرانين يدفعوا اكتر من ١٠ مليار دولار ..منرجعهن ؟؟".
وأضاف مكسيم: "اذا كان الخبر "مؤكد" فهذا القرار ما بياخدو حدا غير أهالي الشهداء والمعتقلين يلي قتلوا تحت التعذيب.. اهالي يلي غرقوا بالبحر والناس يلي تهجرت من بيوتها وقعدت بالخيام على مدار ١٣ سنة ..هدول بس يلي بحقلهم يقرروا".