مكسيم خليل ينفعل بعد انباء عن عودة "رجل ماهر الاسد الى سوريا"

مابعرف قديش صحيح الخبر .

بس عفواً شو يعني "وساطة"!! لانه مافهمتا !!

يعني بفرد مرة تعو نعمل وساطة لبشار و ماهر الاسد

وياسيدي هدول قدرانين يدفعوا اكتر من ١٠ مليار دولار ..منرجعهن ؟؟؟

اذا كان الخبر "مؤكد" فهذا القرار مابياخدو حدا غير أهالي الشهداء و المعتقلين يلي قتلو تحت التعذيب… pic.twitter.com/Ezx4wDvp0f — maxim khalil (@MaximKhalil) January 12, 2025

وفي التفاصيل، شارك مكسيم عبر حسابه على منصة "اكس"، الخبر الذي جاء فيه: "بوساطة قطرية ومقابل مليار دولار.. رجل ماهر الأسد يعود الى دمشق"، وارفق مكشيم الخبر بالتعليق التالي: "ما بعرف قديش صحيح الخبر.. بس عفواً شو يعني "وساطة"!! لانه مافهمتا !!يعني بفرد مرة تعو نعمل وساطة لبشار و ماهر الأسد، ويا سيدي هدول قدرانين يدفعوا اكتر من ١٠ مليار دولار ..منرجعهن ؟؟".وأضاف مكسيم: "اذا كان الخبر "مؤكد" فهذا القرار ما بياخدو حدا غير أهالي الشهداء والمعتقلين يلي قتلوا تحت التعذيب.. اهالي يلي غرقوا بالبحر والناس يلي تهجرت من بيوتها وقعدت بالخيام على مدار ١٣ سنة ..هدول بس يلي بحقلهم يقرروا".