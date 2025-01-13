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دانييلا رحمة تتمايل على أغنية ناصيف زيتون وهذه ردة فعله
دانييلا رحمة تتمايل على أغنية ناصيف زيتون وهذه ردة فعله
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دانييلا رحمة تتمايل على أغنية ناصيف زيتون وهذه ردة فعله

فن

2025-01-13 | 03:45
دانييلا رحمة تتمايل على أغنية ناصيف زيتون وهذه ردة فعله
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Aljadeed
دانييلا رحمة تتمايل على أغنية ناصيف زيتون وهذه ردة فعله

شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، مقطع فيديو عفوي جمعها بصديقيها على أنغام أغنية "بسلام" لزوجها الفنان السوري ناصيف زيتون، وذلك من كواليس تصوير عملها الدرامي الجديد "نفس" المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

وفي التفاصيل، أطلّت دانييلا رحمة عبر حسابها على منصة انستغرام وهي تستمتع بالأغنية الجديدة بطريقة عفوية ومرحة، حيث ارتدت قبّعة مصحوبة بعبارة "بسلام".
وأرفقت دانييلا رحمة مقطع الفيديو برسالة قصيرة جاء فيها: "بدنا نعيش بسلام"، ليعيد بدوره ناصيف زيتون مشاركة المقطع عبر خاصية الستوري على حسابه عبر انستغرام.

ويُذكر أن ناصيف زيتون كان قد أطلق أغنيته الجديدة قبل أيام، حيث حملت الأخيرة رسالة إنسانية داعية إلى وقف الحروب والعيش بالسلام.

 

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