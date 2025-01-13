دانييلا رحمة تتمايل على أغنية ناصيف زيتون وهذه ردة فعله

وفي التفاصيل، أطلّت دانييلا رحمة عبر حسابها على منصة انستغرام وهي تستمتع بالأغنية الجديدة بطريقة عفوية ومرحة، حيث ارتدت قبّعة مصحوبة بعبارة "بسلام".
وأرفقت دانييلا رحمة مقطع الفيديو برسالة قصيرة جاء فيها: "بدنا نعيش بسلام"، ليعيد بدوره ناصيف زيتون مشاركة المقطع عبر خاصية الستوري على حسابه عبر انستغرام.
ويُذكر أن ناصيف زيتون كان قد أطلق أغنيته الجديدة قبل أيام، حيث حملت الأخيرة رسالة إنسانية داعية إلى وقف الحروب والعيش بالسلام.
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A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
أعلن الفنان السوري عبد المنعم عمايري، اعتذاره عن عدم حضوره حفل توزيع جوائز الترفيه 2025 "جوي أووردز"، المقرر انعقاده يوم السبت 18 يناير الحالي، في ANB أرينا في العاصمة السعودية الرياض.
توج المتسابق السوري عبد الرحيم الحلبي بلقب "إكس فاكتور" في موسمه الثاني، مساء الأحد، ليختتم الموسم الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، شاهده جمهور الوطن العربي بحب وتفاعل.
أحيت الفنانة السورية اصالة نصري، حفلا غنائيا مميزا على مسرح كوكا كولا ارينا في دبي، حيث التقت جمهورها وقدمت أجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.