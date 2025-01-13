دانييلا رحمة تتمايل على أغنية ناصيف زيتون وهذه ردة فعله

وفي التفاصيل، أطلّت دانييلا رحمة عبر حسابها على منصة انستغرام وهي تستمتع بالأغنية الجديدة بطريقة عفوية ومرحة، حيث ارتدت قبّعة مصحوبة بعبارة "بسلام".

وأرفقت دانييلا رحمة مقطع الفيديو برسالة قصيرة جاء فيها: "بدنا نعيش بسلام"، ليعيد بدوره ناصيف زيتون مشاركة المقطع عبر خاصية الستوري على حسابه عبر انستغرام.

ويُذكر أن ناصيف زيتون كان قد أطلق أغنيته الجديدة قبل أيام، حيث حملت الأخيرة رسالة إنسانية داعية إلى وقف الحروب والعيش بالسلام.