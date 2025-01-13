ريم علي تعود الى سوريا بعد غياب لـ سنوات

تصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤثر للممثلة السورية ريم علي جمعها مع والدتها بعد غياب عن سوريا لسنوات.



وفي التفاصيل، فقد ظهرت ريم وهي منهارة بالبكاء في أحضان والدتها.

وتفاعل رواد السوشيل ميديا مع الفيديو، إذ علق أحدهم قائلا: " هاد كان شهر البكي.. بكينا عن ١٤ سنة راحو، ألف الحمدلله اللي جمع شملنا، ورجعلنا أهالينا وأحبابنا أقسم بالله كان حلم، ولليوم مو قدرانين نصدّق انه صار حقيقة ماما صرلها ١٤ سنة عم تدعي ما تموت قبل ما تشوف أخواتي وسبحانه جلّ وعلا استجاب لدعائها.. الله لا يحرم حدا من أهله واخواته".