وفاة نجل الفنان رياض القصبجي

ونشر ماضي الدقن صورته مع الراحل عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ والصديق فتحي رياض القصبجى، تغمد الله الفقيد الغالى بوافر الرحمة والمغفرة".

ويذكر بأن الفنان الراحل رياض القصبجى قدم ثنائية ناجحة مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، واستطاع أن يكون من النجوم الكوميديانات وكان له مذاق مختلف وتفرد فى مجاله على الرغم من أنه كان من النجوم السنيدة للبطل.

كما شارك رياض القصبجي في عدد من أهم أعمال السينما المصرية، أبرزها كانت من بطولة إسماعيل ياسين، ومنها: "الآنسة حنفي، إسماعيل ياسين في الأسطول، ليلة الدخلة، في الهوا سوا، لوكاندة المفاجآت".